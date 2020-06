In einer Sondersitzung des Kabinetts hat die Bundesregierung erste Teile des insgesamt 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Im Vordergrund steht die Steuerpolitik, allen voran die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer. Um das Vorhaben pünktlich zum 1. Juli umsetzen zu können, ist einmal mehr ein Eilverfahren angesetzt.

Bundestag und Bundesrat sollen die Hilfen in Sondersitzungen noch Ende Juni beschließen. Die Maßnahmen, die das Kabinett auf den Weg bringen will, im Überblick:

Mehrwertsteuersenkung

Die Mehrwertsteuer wird vom 1. Juli ein halbes Jahr lang von 19 auf 16 Prozent gesenkt, im ermäßigten Tarif von sieben auf fünf Prozent. Die Steuerausfälle beziffert das Finanzministerium auf knapp 20 Milliarden Euro. Der Bund will sie alleine schultern. Länder und Kommunen erhalten daher mehr Geld aus dem Finanzausgleich.

Kinderbonus

Eltern erhalten für jedes Kind eine Bonuszahlung von 300 Euro. Ausgezahlt wird der Bonus voraussichtlich im September und Oktober mit dem Kindergeld in zwei Tranchen von 150 Euro - und zwar "für jedes Kind, für das im Kalenderjahr 2020 für mindestens einen Kalendermonat ein Anspruch auf Kindergeld besteht", wie es im Gesetzentwurf steht.

Steuerentlastung für Alleinerziehende

Der Steuerentlastungsbetrag für Alleinerziehende wird für zwei Jahre von 1.908 Euro auf 4.008 Euro angehoben.

Einfuhrumsatzsteuer

Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird um sechs Wochen verschoben. Dies führt zu mehr Liquidität in den Unternehmen und zu einer Angleichung an die Praxis in anderen EU-Staaten.

Einnahmeverluste

In der Einkommensteuer können Einnahmeverluste pauschal rückwirkend geltend gemacht werden: 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte, die für die Vorauszahlungen 2019 zugrunde gelegt wurden, können als Verlustrücktrag gemeldet werden. Der Betrag ist bei fünf Millionen Euro gedeckelt bei Einzelveranlagung. Bisher liegt die Grenze bei einer Million Euro.

Abschreibung von Wirtschaftsgütern

Für zwei Jahre wird die degressive "Abschreibung für Abnutzung" für bewegliche Wirtschaftsgüter wieder eingeführt. Für 2020 und 2021 können bis zu 25 Prozent abgeschrieben werden, höchstens das 2,5-fache der linearen Abschreibung.

E-Autos als Dienstwagen

Das Dienstwagenprivileg wird für Elektroautos ausgeweitet. Zur Steigerung der Nachfrage können die Steuervorteile für Dienstwagen bis zu einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro geltend gemacht werden. Die günstige monatliche Versteuerung von 0,25 Prozent des Listenpreises ist derzeit auf E-Autos mit einem Fahrzeugpreis von bis zu 40.000 Euro begrenzt. Für herkömmliche Autos werden 1,0 Prozent vom Preis versteuert.

Forschungszulage

Für die steuerliche Forschungszulage wird die Bemessungsgrundlage rückwirkend ab Jahresanfang 2020 bis Ende 2025 auf bis zu vier Millionen Euro erhöht. Davon können Unternehmen ein Viertel als Zulage erhalten - also bis zu eine Million Euro pro Jahr und damit doppelt soviel wie bisher.

Überbrückungshilfen für Mittelstand

Kleine und mittelständische Unternehmen sollen Überbrückungshilfen erhalten. Bis zu 25 Milliarden Euro sind für die Monate Juni bis August vorgesehen. Davon sollen unter anderem Reisebüros, Schausteller, Clubs und Bars profitieren, die in der Corona-Krise besonders stark angeschlagen sind. "Erstattet werden bis zu 50 Prozent der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent gegenüber Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent können bis zu 80 Prozent der fixen Betriebskosten erstattet werden", heißt es im Beschluss zum Konjunkturpaket. Es gilt eine Obergrenze von 150.000 Euro für drei Monate.



(mit Material der Nachrichtenagentur Reuters)

