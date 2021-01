Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Alleine für Ägypten wurde die Ausfuhr von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 752 Millionen Euro erlaubt.

Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Außenpolitikers der Grünen, Nouripour, hervor. Der ägyptische Botschafter in Berlin, Khaled Galal Abdelhamid, bezeichnete die Rüstungsexporte in sein Land als gegenseitigen Vertrauensbeweis. Die Kooperation zeige, dass Deutschland sicher sei, dass die Ausrüstung für die richtigen Zwecke verwendet werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Zudem gab es Genehmigungen für Rüstungsexporte nach Katar, Kuwait, Jordanien, Bahrain, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die Türkei. Insgesamt summiert sich die Höhe dieser Rüstungsexporte auf 1,16 Milliarden Euro. Alle genannten Länder spielen in mindestens einem der beiden seit Jahren andauernden Konflikte eine Rolle.

Krisenherde Jemen und Libyen

Im Jemen bekämpft eine von Saudi-Arabien geführte Allianz an der Seite der dortigen Regierung die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Im libyschen Machtkampf gibt es derzeit einen Waffenstillstand. In dem Konflikt sind auf der Seite der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch unter anderem Katar und Türkei beteiligt, der Rebellenführer Chalifa Haftar wird dagegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten unterstützt.



Deutschland hat in dem seit dem Sturz des Langzeit-Herrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 anhaltenden Konflikt eine Vermittlerrolle. Die Bundesregierung setzt sich vor allem für den Stopp von Waffenlieferungen in das nordafrikanische Land ein und hat dazu vor einem Jahr ein Gipfeltreffen in Berlin organisiert. Aber auch danach wurden nach UNO-Angaben noch Waffen nach Libyen geliefert, unter anderem aus der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Zu den Rüstungsexporten in die am Jemen-Krieg beteiligten Staaten hatten Union und SPD auf Drängen der Sozialdemokraten 2018 eine Klausel in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Demnach sollten die Lieferungen an alle "unmittelbar" an dem Krieg beteiligten Staaten gestoppt werden. Vollständig umgesetzt wurde der Beschluss bis heute aber nur für Saudi-Arabien, den zeitweise mit Bodentruppen am Jemen-Kieg beteiligten Sudan und den Jemen selbst.

Nouripour (Grüne): Vereinbarung im Koalitionsvertrag das Papier nicht wert

Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour kritisierte die anhaltenden Exporte an die anderen Staaten der Jemen-Kriegsallianz scharf: "Damit ist die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben steht." Er monierte außerdem, dass die Bundesregierung Rüstungslieferungen an Staaten erlaubt habe, die das Waffenembargo gegen Libyen gebrochen haben. Zwischen den Worten und den Taten dieser Bundesregierung klafften Lücken "groß wie Mondkrater", sagte er.



In ihren erst 2019 verschärften Rüstungsexportrichtlinien hat sich die Bundesregierung selbst dazu verpflichtet, Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union und der Nato "restriktiv" zu handhaben. Sie weist stets auf starke Schwankungen in den Statistiken hin und vertritt auch in der aktuellen Antwort wieder die Auffassung, "dass eine rein zahlenmäßige Betrachtung kein taugliches Mittel für die Beurteilung der Restriktivität der Rüstungsexportpolitik ist".

Maas: Stopp aller Rüstungsexporte nicht der richtige Weg

Bundesaußenminister Maas hatte einen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei zuletzt abgelehnt. Dies sei strategisch nicht der richtige Weg, sagte der SPD-Politiker. Man habe schon einmal erlebt, dass der NATO-Partner Türkei, weil er keine Raketen mehr aus den USA bekam, einfach in Russland gekauft habe. Wegen des Konflikts mit der Türkei im östlichen Mittelmeer hatte Deutschlands EU-Partner Griechenland die Bundesregierung im Oktober förmlich zu einem Waffenembargo gegen Ankara aufgefordert.



Die Genehmigungen für Rüstungsexporte aus Deutschland hatten 2019 mit insgesamt gut acht Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. 2020 zeichnete sich ein deutlicher Rückgang ab, bis Mitte Dezember waren es etwa 5,6 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.