Weltbiodiversitätsrat

Ein Nutria an der Spree: Ursprünglich stammen diese Nager aus Nord- und Südamerika (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Wie aus einer Studie des Weltbiodiversitätsrats hervorgeht, sind eingeschleppte Arten für rund 60 Prozent des Verlustes an biologischer Vielfalt mitverantwortlich. Außerdem würden durch sie massive wirtschaftliche Schäden verursacht, heißt es. Allein 2019 waren es laut der UNO-Unterorganisation fast 400 Milliarden Euro. Zum Beispiel verändert die Pazifische Auster das Wattenmeer und damit ein ganzes Ökosystem, die Bisamratte richtet Schäden an Uferböschungen an und Feuersalamander verenden durch eingeschleppte Pilze.

Insgesamt sind inzwischen 37.000 Arten durch den Menschen in andere Regionen gelangt - etwa jede Zehnte richtet Schäden an. Der Biodiversitätsrat fordert deshalb mehr Kontrollen bei Reisen und internationalem Warenverkehr.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.