EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Vorstellung des Industrieplans zum Green Deal in Brüssel. (AFP / JOHN THYS)

Zudem plant die Kommission, die Regeln für Staatshilfen zu lockern, Klimaschutz-Projekte schneller zu genehmigen und Handelsabkommen zur Sicherung knapper Rohstoffe zu forcieren. Von der Leyen betonte, die aktuelle Dekade sei entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie lobte ausdrücklich, dass Länder wie die USA, Japan und Indien in Klimaschutz investieren. Von der Leyens Vorschläge dienen als Vorlage für den EU-Gipfel in der nächsten Woche in Brüssel.

Habeck lobt "sehr guten Vorschlag"

Bundeswirtschaftsminister Habeck begrüßte die Pläne als - Zitat - sehr guten Vorschlag. Zentral sei für ihn, dass die Beihilfeverfahren in Brüssel schneller und effizienter werden. Darüber hinaus regte der Grünen-Politiker eine Ausweitung der Subventionsprogramme für Solarpanele, Wärmepumpen und Windräder an.

Der "Inflation Reduction Act" der US-Regierung sieht Subventionen in Höhe von insgesamt fast 433 Milliarden Dollar für Investitionen in Klimaschutz und Soziales vor. Zudem bietet er Anreize, die Produktion bestimmter Güter in die USA zu verlegen. Die EU sieht sich dadurch im transatlantischen Handel benachteiligt.

Linken-Chef Schirdewan sieht EU zu "grundlegenden Reformen" gezwungen

Der Vorsitzende der Links-Fraktion im EU-Parlament, Schirdewan, sagte im Deutschlandfunk , was in den Vereinigten Staaten passiere, sei ein Angriff auf den europäischen Binnenmarkt. Schirdewan, der auch Parteivorsitzender der Linken ist, betonte, das gesamte Wettbewerbsrecht der EU stehe infrage. Er plädierte dafür, die Beihilferegelungen zu lockern und gleichzeitig kleinere Staaten über einen Solidaritätsfonds vor Benachteiligungen zu schützen. Um etwa neue Investitionen zu finanzieren, sei eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu kurz gegriffen, sagte Schirdewan. Vielmehr müssten - ähnlich wie in den USA geplant - multinationale Unternehmen besteuert werden, Steuerschlupflöcher geschlossen sowie Superreiche besteuert werden.

