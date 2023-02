EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Vorstellung des Industrieplans zum Green Deal in Brüssel. (AFP / JOHN THYS)

Die Vorschläge sind auch eine Reaktion der Europäischen Union auf das großangelegte US-Subventionsprogramm "Inflation Reduction Act". Wie von der Leyen mitteilte, will die EU unter anderem Gelder in dreistelliger Milliardenhöhe aus anderen Fonds in den Klimaschutz umleiten. Zudem plant die Kommission, die Regeln für Staatshilfen zu lockern, Klimaschutz-Projekte schneller zu genehmigen und Handelsabkommen zur Sicherung knapper Rohstoffe zu forcieren.

Bundeswirtschaftsminister Habeck begrüßte die Pläne. Zentral sei für ihn, dass die Beihilfeverfahren in Brüssel schneller und effizienter würden, erklärte er. Darüber hinaus regte der Grünen-Politiker eine Ausweitung der Subventionsprogramme für Solarpanele, Wärmepumpen und Windräder an.

Der "Inflation Reduction Act" der US-Regierung sieht Subventionen in Höhe von insgesamt fast 433 Milliarden Dollar für Investitionen in Klimaschutz und Soziales vor. Die EU sieht sich dadurch im transatlantischen Handel benachteiligt.

