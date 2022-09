Globaler Fonds

US-Präsident Biden (l.), Bundeskanzler Scholz (r. ) und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (m. von hinten) am Rande der Geberkonferenz. (Evan Vucci / AP / dpa)

Bei einer Geberkonferenz am Rande der UNO-Vollversammlung in New York machten unter anderem Deutschland, die USA, Kanada, Japan, Frankreich und die EU umfangreiche Zusagen. Die USA als größter Geber stellten für die kommenden drei Jahre insgesamt sechs Milliarden Dollar in Aussicht. Deutschland steuert 1,3 Milliarden Euro bei.

Bundeskanzler Scholz sagte, der Fonds habe bereits mehr als 44 Millionen Menschen das Leben gerettet und bemerkenswerte Fortschritte im Kampf gegen die Infektionskrankheiten erreicht.

Der Globale Fonds war im Jahr 2002 auf Initiative der Gruppe der acht großen Industriestaaten und des damaligen UNO-Generalsekretärs Annan eingerichtet worden. Alle drei Jahre werden Geberkonferenzen ausgerichtet, um neue Mittel für den Fonds aufzubringen. Er finanziert weltweit Maßnahmen gegen die drei Krankheiten.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.