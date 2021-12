Fotomontage von bunten Silvesterraketen am Nachthimmel. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Andreas Franke )

Bei Minustemperaturen konnten sie an mehreren Stellen der Stadt ein Feuerwerk erleben. Größere Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gab es nicht. Präsident Putin erinnerte in seiner Neujahrs-Ansprache an die vielen Corona-Toten und sprach den Menschen Mut zu.

Zuvor war das Neue Jahr bereits in anderen Teilen der Welt eingeläutet worden. In Thailand wurde die Silvesternacht mit Veranstaltungen in vielen Lokalen gefeiert. Auf der größten Insel Phuket gab Startenor Andrea Bocelli ein Konzert. Zuvor hatten sich um 16 Uhr unserer Zeit in Sydney mehrere Zehntausend Zuschauer versammelt, um das große Feuerwerk am Opernhaus zu verfolgen. Für die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa, Tonga und Kiribati hatte das neue Jahr 2022 bereits um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit begonnen.

