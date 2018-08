Heute Landwirt und Bauer zu sein, ist kein Job, um locker auf der Couch zu sitzen und morgens gemütlich auszuschlafen – sagt Julia Klöckner. Die provokante Nachfrage einer Journalistin, ob nächstes Jahr denn die Biergarten-Besitzer Geld bekommen, wenn es zu viel regnet, beantwortet die Bundeslandwirtschaftsministerin mit einem Appell: Mehr Empathie für die betroffenen Landwirte. In diesem Sinne, aber natürlich vor allem aus wirtschaftlichem Interesse hat die Bundesregierung nun richtigerweise endlich über Kompensationen für die Bauern entschieden.

680 Millionen unter strengen Auflagen

Ganze 680 Millionen Euro Steuergeld stellen Bund und Länder bereit, unter der Bedingung, dass ein Landwirt mindestens 30 Prozent Ernteausfälle hat und in seiner Existenz bedroht ist: 10.000 Betrieben könnte es laut Klöckner so ergehen. Die strengen Auflagen sollen unter anderem verhindern, dass Brüssel die Finanzhilfen als unrechtmäßige Beihilfe beanstandet. Dass der Bauernverband, der ursprünglich eine Milliarde Euro gefordert hatte, nicht allzu laut aufbegehrt, zeigt, dass die Summe offenbar ausreicht – man kann ja ruhig erstmal ein bisschen mehr fordern.

Schleunigst für Klimawandel rüsten

Viel entscheidender als die heute beschlossenen Nothilfen ist, dass Christdemokratin Julia Klöckner selbst diese Maßnahme als höchstens kurzfristig beschreibt. Nicht ausgeschlossen, dass wir 2019, 2020, 2021 wieder vor verdorrten Äckern stehen und die Kühe kein Gras mehr zum Fressen finden. Die heute zugesagten Millionen ändern also nichts daran, dass die Bauern selbst, wie auch Bund und Länder schleunigst beginnen müssen, die Landwirtschaft für die Folgen des Klimawandels zu rüsten. Das heißt: Statt einer immer intensiveren und hoch spezialisierten Agrarindustrie muss eine Strategie her, die Böden und Gewässer, Pflanzen und Vieh schont.

Umweltministerin Schulze steht alleine da

Klöckner aber will sich bis zum Herbst 2019, noch mehr als ein Jahr, Zeit lassen, bis zur Vorlage ihrer sogenannten Ackerbau-Strategie. Wie passt das zu den vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung, bereits im nächsten Jahr ein komplettes Klimaschutzgesetz zu verabschieden? Bislang steht Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, mit diesem Vorhaben alleine da. Per Zeitungsessay forderte sie ihre Kabinettskollegen erst vor wenigen Tagen auf, Farbe zu bekennen. Doch egal, ob Verkehr, Industrie, Energieerzeuger, die Gebäudewirtschaft oder eben die Landwirtschaft: Weder die Unions- noch die SPD-geführten Ministerien haben erklärt, wie sie in ihren jeweiligen Bereichen den CO2-Ausstoß drosseln wollen. Und die viel beachtete Kohle-Kommission, die einen Ausstieg aus der Braunkohle vorbereiten soll, doktort vor sich hin. Verglichen mit Berlin war selbst die Europäische Union schneller und hat gerade erst die eigenen Klimaziele für das Jahr 2030 hochgeschraubt. Daran sollte sich die Bundesregierung orientieren, und nicht allein mit Dürre-Nothilfen die Symptome des Klimawandels bekämpfen, sondern endlich seine Ursachen.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.