Nach Post-Streik

Durch den Warnstreik bei der Post sind Millionen Briefe und Pakete liegen geblieben, die jetzt ausgeliefert werden sollen (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Ein Sprecher sagte in Bonn, es handele sich um drei Million Briefe und eine Million Pakete. Da solche Arbeitskampfmaßnahmen auch schon in früheren Jahren stattgefunden hätten, gebe es bei der Post eingespielte Prozesse, um Rückstände so schnell wie möglich abzubauen. Die Gewerkschaft Verdi äußerte sich zufrieden über die Beteiligung der Beschäftigten an den Streikmaßnahmen. Sie verlangt 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Beschäftigten im Inland. Der Post-Vorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab. Das Unternehmen will bei der dritten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar ein Angebot vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.