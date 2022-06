Schwere Regenfälle und Überschwemmungen haben in Bangladesch und Indien in den vergangenen Jahren zugenommen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Abir Abdullah)

Allein in Bangladesch sind nach Angaben des staatlichen Hochwasserzentrums vier Millionen betroffen. Straßen und Bahnlinien wurden überschwemmt. Menschen, denen das Wasser beim Durchwaten der Fluten bis zur Brust stand, versuchten ihre Habseligkeiten zu retten. In Indien mussten in den vergangenen zehn Tagen nach Angaben der Behörden 1,9 Millionen Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auslöser sind starke Monsun-Regenfälle, deren Häufigkeit in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.