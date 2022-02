Luftaufnahme eines Dorfes in der Sahelzone (picture alliance / AP Photo / Leo Correa)

Mehr als 10,5 Millionen Menschen in Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und dem Tschad hungerten, erklärte der Sprecher der UNO-Organisation, Phiri, in Genf. Damit habe sich die Zahl der Hungernden in den Staaten seit 2019 stark erhöht. Anhaltende Dürren vernichteten die Ernten, sowie Vieh- und Lebensmittelbestände. Zudem terrorisierten bewaffnete Milizen die Menschen und machten ein normales Wirtschaften unmöglich. Das Welternährungsprogramm brauche für die nächsten sechs Monate 470 Millionen US-Dollar, um in der Region bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.

