Licht aus auch am Brandenburger Tor: Mit der Earth Hour will die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. (picture alliance/dpa)

Die Umweltorganisation WWF hatte dazu aufgerufen, um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht auszuschalten. Mit der Aktion sollte ein Zeichen für Frieden, Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.

Allein in Deutschland beteiligten sich laut WWF mehr als 660 Städte und Gemeinden an der "Earth Hour". Die zentrale Aktion in Deutschland fand demnach auf dem Pariser Platz in Berlin statt. Vor dem verdunkelten Brandenburger Tor formten hunderte LED-Lichter eine Friedenstaube.

