Bericht der Welthungerhilfe

Mangelernährte Kinder in Madagaskar (dpa-Bildfunk / Welternährungsprogramm WFP)

Im in der Nacht veröffentlichten Jahresbericht der Hilfsorganisation heißt es, der Ukraine-Krieg habe die Situation durch steigende Nahrungsmittelpreise noch einmal erheblich verschärft. Die Zahl der akut von Unterernährung bedrohten Menschen stieg demnach zuletzt an, so dass etwa in Afrika neue Hungersnöte drohten. Aktuell müssten weltweit etwa 811 Millionen Menschen hungern. Besonders dramatisch sei die Lage im Jemen, in Afghanistan, im Südsudan und in Madagaskar sowie weiteren Ländern Ostafrikas.

Die Welthungerhilfe stellt ihren Bericht offiziell am Vormittag vor. Sie wurde 1962 gegründet und wird vorwiegend durch Spenden finanziert.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.