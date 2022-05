Ein Weizenfeld bei der Stadt Lugansk in der Ukraine. (dpa/TASS | Alexander Reka)

Der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland, Frick, sagte der Deutschen Presse-Agentur, derzeit säßen knapp 4,5 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen und auf Schiffen fest. Probleme bei der Ausfuhr gibt es derzeit unter anderem, weil Häfen und Seewege im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine blockiert sind. Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Erzeuger von Weizen sowie ein großer Mais-Produzent. Viele Länder, etwa in Nordafrika, sind abhängig von günstigem Weizen aus dem Land.

Wie das Welternährungsprogramm weiter mitteilte, wurden seit Kriegsbeginn rund 2,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mit Lebensmittelhilfe versorgt. Man stehe vor der doppelten Herausforderung, die notleidenden Menschen in der Ukraine zu versorgen und Lebensmittel aus dem Land zu bringen.

