Die Bundesregierung will soziale Einrichtungen bei Maßnahmen gegen den Klimwandel unterstützen.

Bundesumweltministerin Schulze kündigte Hilfsmittel von bis zu 150 Millionen Euro an, die beispielsweise in Umbaumaßnahmen fließen können. Dies können etwa Dach- und Fassadenbegrünungen oder Trinkwasserspender in Pflegeheimen sein. Der Klimawandel habe ganz erhebliche Auswirkungen, sagte Schulze mit Blick auf Hitzewellen oder Dürren in den vergangenen Jahren. Die SPD-Politikerin appellierte deshalb, entschieden gegen die globale Erwärmung vorzugehen. Manche Folgen ließen sich aber nicht mehr vermeiden. Deutschland müsse sich deshalb anpassen.



Das Bundeskabinett beschloss den aktuellen Fortschrittsbericht zur sogenannten Anpassungsstrategie. Mit insgesamt mehr als 180 Maßnahmen soll Deutschland auf Folgen der Klimaveränderung vorbereitet werden. Dazu gehören etwa der Schutz gegen Hoch- und Niedrigwasser, Beeinträchtigungen der Landwirtschaft und Gesundheitsgefahren.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.