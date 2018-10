Die Hiobsbotschaften aus der Autobranche – sie scheinen kein Ende zu nehmen: Offenbar steht das Kraftfahrtbundesamt kurz davor, den Autobauer Opel zu verdonnern, knapp 100.000 Autos in die Werkstätten zurückzurufen. Heute fragt sich Volkswagen-Chef Herbert Diess, ob die deutsche Autobranche auch in Zukunft noch an der Weltspitze stehen kann. Eine berechtigte Frage. Denn die Konkurrenz aus Asien und den USA, was Elektrofahrzeuge und Batterietechnik betrifft, ist groß. Und vor allem seinen Konzern wirft der Dieselskandal immer wieder zurück.

Wie zur Bestätigung dieser Sorgen folgt heute die Hiobsbotschaft, dass seine Premiumtochter Audi 800 Millionen Euro Bußgeld überweisen muss. Auch Audi hat bei der Abgasreinigung manipuliert. Ja: Audi ist im Volkswagen-Konzern bei starken Motoren sogar federführend; manche Beobachter sehen deswegen in Ingolstadt die eigentliche Keimzelle des Dieselskandals. Sie scheinen Recht zu haben, wenn man bedenkt, dass der frühere Audi-Chef Rupert Stadler bereits seit Juni in Untersuchungshaft sitzt – auch, wenn natürlich die Unschuldsvermutung weiter gilt.

Die Strafzahlungen jedenfalls kommen für Audi und Volkswagen zur Unzeit: Neue Antriebstechniken fordern Investitionen. Strafen sind das Gegenteil solcher zukunftssichernder Ausgaben. Den Löwenanteil an Strafen hat Volkswagen übrigens in den USA bezahlen müssen – bislang weit über 20 Milliarden Euro. Da sind die 800 Millionen für die Premiumtochter Audi fast schon lässlich.

Autobranche hierzulande eigentümlich schadlos

Man kann auch sagen: Während Verbraucher bislang weitgehend auf dem Schaden sitzen bleiben, weil deren manipulierte Autos durch Dieselgate massiv an Wert verloren haben, hält sich die Autobranche hierzulande eigentümlich schadlos: Software-Updates hier, die im Zweifel die Leistung verringern oder den Verbrauch erhöhen; kleine Strafen dort; freiwillige Korrekturen und Nachrüstungen an Autos; angekündigte Umtauschprämien, deren Höhe kaum jemand wird nachvollziehen können. All das reicht nicht nach dem größten Betrugsskandal in der Autobranche.

Der mutwillige Betrug muss geahndet und der Schaden ersetzt werden. Es ist nicht allzu weit hergeholt, den Vertrauensverlust in die etablierten Parteien auch in Zusammenhang zu setzen mit dem laschen Umgang der Politik mit der Autolobby nach dem Dieselskandal. Schon deswegen ist die Forderung von Verbraucherschützern richtig: Wenigstens die nun erreichten Strafzahlungen müssen der Entschädigung von betrogenen Verbrauchern dienen. Sie dürfen nicht im Staatssäckel irgendeines Bundeslandes landen – sei es in dem von Bayern, wie im Fall Audi, oder in dem von Niedersachsen, wie im Fall Volkswagen. Die geschädigten Verbraucher durch den Dieselskandal sitzen überall im Land – ihnen muss geholfen werden.

Die Autobranche schließlich muss wohl noch einige Zeit mit ihrem schlechten Image leben – und immer neuen Hiobsbotschaften in Folge ihres Betrugsskandals.

Mischa Ehrhardt (©privat)Mischa Ehrhardt, geboren 1974 in Bayern, studierte Philosophie und Soziologie in Tübingen und Frankfurt. Nach seinem Studium absolvierte er ein Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Es folgten Moderationen und Planung von Wissenschafts- und Mediensendungen beim Hessischen Rundfunk, dort war er lange Jahre dann als Wirtschaftsjournalist tätig. Nach sechs Jahren im ARD-Börsenstudio für das Radio arbeitet er schließlich als Wirtschaftskorrespondent für den Deutschlandfunk in Frankfurt.