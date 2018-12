Auf der philippinischen Insel Mindanao will die Armee das geltende Kriegsrecht um ein weiteres Jahr verlängern.

Militärchef Galvez forderte die Regierung in der Hauptstadt Manila auf, die Sonderregelung über den 31. Dezember hinaus in Kraft zu lassen. Der General begründete dies damit, dass der Terrorismus im Süden des Inselstaats noch nicht besiegt sei.



In der Provinz Mindanao gilt das Kriegsrecht seit Mai 2017. Damals hatten Islamisten, die sich zur Terrormiliz IS bekannten, die Stadt Marawi unter ihre Kontrolle gebracht. Erst nach fünfmonatigen Kämpfen gelang es der Armee, den Ort zurückzuerobern. Insgesamt wurden mehr als 1200 Menschen getötet.