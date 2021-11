In Portugal hat Präsident Rebelo nach dem Scheitern des Haushaltsentwurfs der Minderheitsregierung Neuwahlen ausgerufen.

Rebelo sagte in einer Fernsehansprache, die vorgezogene Abstimmung werde am 30. Januar stattfinden. Das Parlament werde demnächst aufgelöst. Der Haushaltsentwurf der Regierung von Ministerpräsident Costa war vergangene Woche im Parlament durchgefallen. Die Parteien der extremen Linken, die bisher mit den Sozialisten verbündet waren, stimmten zusammen mit den Konservativen dagegen. Die nächste reguläre Parlamentswahl in Portugal sollte eigentlich im Herbst 2023 stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.