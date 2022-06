Studie im Bistum Münster

Missbrauch innerhalb der Kirche: Noch immer fällt es Betroffenen schwer, darüber offen zu sprechen. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Das sagte die an der Studie beteiligte Historikerin Natalie Powroznik bei der Vorstellung der Studie in Münster. Demnach wurden in den vergangenen Jahrzehnten vermutlich 5000 bis 6000 Jungen und Mädchen Opfer sexualisierter Gewalt durch Geistliche. Die Historikergruppe hatte zwei Jahre an der Studie gearbeitet. Es ging um Missbrauchsfälle in der Zeit zwischen 1945 und 2020.

"Missbrauch zu 'gottgefälliger' Handlung umgedeutet"

An den 610 namentlich bekannten Opfern seien mindestens 5700 Einzeltaten sexuellen Missbrauchs verübt worden. In der Hauptphase der Taten in den 60er und 70er Jahren habe es in den Gemeinden des Bistums Münster im Durchschnitt zwei Missbrauchstaten durch Priester pro Woche gegeben. Drei Viertel der Opfer seien Jungen, ein Viertel Mädchen, der Großteil zwischen zehn und 14 Jahre alt.

Die Studienautoren berichteten von zum großen Teil massiven Missbrauchstaten mit erheblichen psychischen Folgen für die Opfer bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken. Bei 27 der namentlich bekannten Missbrauchsopfer im Bistum Münster seien Hinweise auf Suizidversuche gefunden worden. Powroznik sagte, immer wieder hätten Priester den Missbrauch zu einer "gottgefälligen" Handlung umgedeutet.

Vorwürfe gegen Münsteraner Bischöfe

Der Münsteraner Bischof Genn will sich am kommenden Freitag zu der Studie äußern. Die Verfasser der Studie werfen Genn, der seit 2009 in Münster als Bischof tätig ist, Versäumnisse vor. Wenn ein Missbrauchstäter Reue gezeigt habe, sei Genn kirchenrechtlich nicht immer konsequent vorgegangen. Erst in jüngerer Zeit habe sich dies geändert. Massive Vorwürfe machten die Forschenden den früheren Münsteraner Bischöfen Michael Keller (Amtszeit 1947-1961), Joseph Höffner (1962-1969), Heinrich Tenhumberg (1969-1979) und Reinhard Lettmann (1980-2008). Sie alle hätten verurteilte Geistliche immer wieder in der Seelsorge eingesetzt und damit weitere Taten ermöglicht.

Den Forschenden zufolge war Missbrauch durch Priester schon seit den 1950er-Jahren im Bistum Münster bekannt. Die meisten Betroffenen hätten sich aber erst nach 2010 bei der Diözese gemeldet. Viele Opfer befürchteten demnach, dass ihnen nicht geglaubt werde.

Hotline für Betroffene

Für die kommende Woche hat das Bistum eine Hotline für Betroffene eingerichtet (0251 / 495 62 52). Hier können sich ab Montag auch Menschen melden, die weitere Hinweise auf Missbrauchstaten geben wollen.

Fast jeder zwanzigste Priester im Bistum beschuldigt

Der Studie zufolge wird fast jeder zwanzigste Priester im Bistum Münster beschuldigt, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Der Leiter der Studie, der Historiker Thomas Großbölting, sagte im Deutschlandfunk, man habe mindestens 210 Priester gefunden, fast alle hätten ihre Taten auch im Bistum Münster begangen. Etwa 50 lebten noch. Deren Namen würden in der Studie aus juristischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt.

Das neue Gutachten wurde anders als bisherige Studien zu sexualiserter Gewalt an Kindern in der katholischen Kirche nicht von Juristen, sondern von Historikern erstellt.

"Selbstverständnis der katholischen Kirche ermöglicht Missbrauch und begünstigt Vertuschung"

Großbölting sagte, man habe sehr genau herausarbeiten können, wo die katholische Kirche besondere Bedingungen schaffe, in denen Missbrauch ermöglicht und das Vertuschen begünstigt werde. Dazu zählten insbesondere das Selbstverständnis der katholischen Kirche, ihre Autoritätsstruktur, der Zölibat und die katholische Sexualmoral.

Die Kirche begreife sich selbst als "heilige Institution", meinte Großbölting. Deshalb gebe es eine besonders große Motivation, die Institution vor Rufschäden zu schützen. Der Priester sei über das Sakrament "als heiliger Mann markiert". Das sei die Grundlage für die Pastoralmacht, die es dem klerikalen Missbrauchstäter ermögliche, übergriffig zu werden gegenüber dem Kind.

"Atmosphäre der Bigotterie, des Schweigens und der Scham"

Als zweiten entscheidenden Punkt nennt Großbölting die kirchliche Sexualmoral: "In einer Atmosphäre der Bigotterie, des Schweigens und der Scham über Sexualität" hätten es insbesondere pädosexuell fixierte Täter beonders leicht, ihre Taten zu vollbringen, sagte der Historiker. Gleichzeitig sei es für die Betroffenen besonders schwer, über das erlittene Unrecht zu sprechen und ihm damit ein Ende zu setzen. Das sei ein "fataler Zusammenhang".

Großbölting sieht zwar positive Veränderungen in der katholischen Kirche. Es gebe umfassende Präventionsprogramme, Kinder seien heute sicherer als vor 30 oder 50 Jahren. Das liege aber vor allem daran, dass es in der Gesellschaft insgesamt ein höheres Bewusstsein für Kinderrechte und Kinderschutz gebe. An den Machtstrukturen in der katholischen Kirche habe sich dagegen noch nichts geändert. Dies sei kein spezifisch deutsches, sondern "ein flächendeckendes Problem der katholischen Kirche".

Großbölting betonte im Dlf, dass die Studie trotz der Finanzierung durch das Bistum unabhängig erarbeitet werden konnte. Er forderte dennoch eine stärkere Einmischung von Politik und Gesellschaft. Dass die Kirche ihre Missbrauchsgeschichte weiterhin selbst untersuche, sei einer "fatale Fortsetzung der hinkenden Trennung von Kirche und Staat".

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.