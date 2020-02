Die Aussicht auf Schadenersatz für deutsche Frauen mit mangelhaften Brustimplantaten der französischen Firma PIP ist deutlich gesunken.

Wie ein Gutachter am Europäischen Gerichtshof erklärte, muss die französische Haftpflichtversicherung nicht für Opfer aus Deutschland zahlen. Der Versicherer hatte sich auf eine Gebietsklausel im Vertrag mit dem Hersteller berufen, die den Schutz auf in Frankreich begründete Schäden beschränkt. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.



Der Skandal um die Brustimplantate war 2010 bekannt geworden. Der Hersteller PIP hatte hunderttausende Implantate verkauft, die mit billigem Industrie-Silikon statt mit Spezial-Silikon befüllt waren. Diese Kissen reißen leichter und können Entzündungen auslösen.