Bundeswirtschaftsminister Altmaier stößt mit seinen Plänen für einen Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohngebieten auch in den Ländern auf Widerstand. Deren Umweltminister sprachen sich dagegen aus, den Abstand von 1.000 Metern schon auf Siedlungen von fünf Häusern anzuwenden.

In einem in Hamburg gefassten Beschluss heißt es, Altmaiers Gesetzentwurf sende ein falsches Signal. Der Ausbau der Windenergie an Land sei ohnehin fast zum Erliegen gekommen. Man erwarte deshalb von der Bundesregierung, dass sie pauschale Vorgaben unterlasse.

Widerspruch gegen Altmaiers Pläne

Gestern hatte bereits Bundesumweltministerin Schulze Widerspruch gegen Altmaiers Pläne eingelegt. Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Kabinett wurde deshalb verschoben.



Zahlreiche Spitzenpolitiker der Grünen warfen dem Wirtschaftsminister in einem offenen Brief vor, mit seinem Vorhaben nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch der Windkraft-Industrie zu schaden. Im Deutschlandfunk kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter Bundeswirtschaftsminister Altmaier scharf.