Die elfjährige Sky Brown ist eins der größten Skateboard-Talente der Welt. Doch als sie einen riskanten Trick übt, läuft etwas schief. Brown verfehlt die Rampe und stürzt zu Boden. Sie zieht sich eine Schädelfraktur zu und bricht sich die linke Hand, hinzu kommen Schnittwunden an ihrer Lunge und am Herzen. Die Ärzte fürchten um ihr Leben, doch wenig später gibt Sky aus dem Krankenbett Entwarnung: "Es ist okay zu fallen, ich werde wieder aufstehen und noch härter arbeiten."

"Das war mein schlimmster Unfall" sagt Sky, der Helm habe ihr das Leben gerettet, aber sie sei nicht aufzuhalten, sie wolle Gold, nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der schlimme Unfall der jungen Britin, wirft die Frage auf, wer junge Athletinnen schützt und ob man ihnen nicht besser die Olympia-Teilnahme verwehrt, bis sie ein reiferes Alter erreichen, wo sie Gefahren besser einschätzen können.

IOC überlässt die Entscheidung den jeweiligen Sportfachverbänden

"Die Weltspitzenverbände der jeweiligen Sportart entscheiden über das Mindestalter der Olympia-Teilnehmer", sagt Hans-Jürgen Kuhn, ehemaliger Vorsitzender der deutschen Skateboardkommission im Dlf. Dabei gebe es keine Altersgrenze von unten, sagte Kuhn. Gleichwohl gebe es wohl aber eine Debatte, ob man das für Paris 2024 ändern wolle. Das IOC halte sich aus solch sportfachlichen Entscheidungen heraus und überlasse die Entscheidungen den jeweiligen Sportfachverbände.

Im Grunde könnten nur die Eltern die Kinder schützen, denn sie hätten die Erziehungsgewalt, sagte Kuhn. Für die Verbände seinen aufstrebende Jungtalente, die kaum dem Kindesalter entwachsen sind, zu wertvoll für Olympia und die Vermarktung der Sportart. Die Sozialen Medien würden für die Kinderathleten mit ihren Likes, Verlinkungen, Followern und kurzen Clips zudem eine extreme Rolle spielen und verstärkten den ganzen Rummel.

Er plädiere dafür, ein Mindestalter von 14 Jahren bei den nächsten Olympischen Spielen 2024 in Paris zu veranschlagen, sagte Kuhn. Zudem haben World Skate, der internationale Dachverband verschiedener Rollsportarten, festgelegt, dass Fahrer in der Disziplin Park unter 18 Jahren einen Helm und Ellbogen- und Knieschützer tragen müssten. Warum dies nur für Unter-18-Jährige gelte, sei nicht zu verstehen, kritisierte Kuhn.