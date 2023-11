Themen im Bundestag

Der Bundestag in Berlin (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Diese soll verhindern, dass Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Künftig müssen alle international agierenden Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Darunter fallen Schätzungen zufolge 600 bis 800 deutsche Firmen. Deutschland setzt damit eine EU-Richtlinie um.

Das Parlament will zudem das Stiftungsfinanzierungsgesetz verabschieden. Danach sollen verfassungsfeindliche Stiftungen von der staatlichen Förderung ausgeschlossen werden. Zu den Voraussetzungen einer Förderung gehört auch, dass die Partei, der die politische Stiftung nahesteht, mindestens dreimal in Folge in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen ist. Das Gesetz hätte zur Folge, dass die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen würde.

