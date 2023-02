Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien

Schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien, hier die türkische Stadt Kahramanmaras. (Mustafa Kaya / XinHua / dpa / Mustafa Kaya)

Präsident Erdogan sei in der Provinz Kahramanmaras und auf dem Weg zu einer für die Erdbebenopfer errichteten Zeltstadt, teilte das Präsidialamt mit. Erdogan wollte auch die Provinz Hatay besuchen. Beide Gebiete sind stark von den Beben getroffen und haben Tausende Tote zu verzeichnen. Erdogan räumte er ein, dass es am Tag des Erdbebens Probleme bei den Rettungsmaßnahmen gegeben habe. Inzwischen laufe aber alles nach Plan. Außerdem versprach Erdogan weitere Hilfen. Niemand werde dauerhaft obdachlos, erklärte der Präsident. Es ist der erste Besuch Erdogans in der Katastrophenregion seit den schweren Erdbeben.

Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, warf Erdogan Versagen vor. Dieser habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf ein solches Beben vorzubereiten.

Helfer aus 50 Ländern - Zugang zu syrischem Rebellengebiet problematisch

In der Türkei sind inzwischen Hilfstrupps aus rund 50 Ländern im Einsatz. Weitere werden erwartet. Sie sollen die rund 60.000 türkischen Einsatzkräfte bei der Bergung Verschütteter unterstützen. Am Mittag landete auch ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks in Gaziantep.

Inzwischen ersuchte auch Syrien offiziell Hilfe im Rahmen des EU-Katastrophenschutz-Mechanismus. Das bestätigte der zuständige EU-Kommissar Lenarcic. Auch zwei Tage nach dem verheerenden Beben warten in Syrien viele Betroffene weiter auf Hilfe. Das gilt insbesondere für die Gebiete, die von Gegnern des Machthabers Assad kontrolliert werden. Der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Brakel, sagte im Deutschlandfunk , es sei schwer vorstellbar, wie dort Rettungsmaßnahmen ankommen sollten.

Die Vereinten Nationen warnten vor Problemen bei der Versorgung der Überlebenden in Nordwestsyrien. Durch die Beben in der Grenzregion sei die Straße zu dem einzigen Grenzübergang für humanitäre Hilfe zwischen den beiden Ländern beschädigt worden, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Hilfslieferungen für die Menschen im Nordwesten Syriens seien nur eingeschränkt möglich.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am Montagmorgen getroffen. In den Stunden danach trafen die Region noch mehr als 50 Nachbeben.

