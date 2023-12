Bei dem Erdbeben in China sind mehr als 100 Menschen getötet worden. (CHINATOPIX /dpa)

Das Beben der Stärke 6,2 habe in den Provinzen Gansu und Qinghai schwere Schäden angerichtet. In vielen Dörfern fielen Strom und Wasserversorgung aus. Die Rettungsarbeiten dauern an. Der chinesische Katastrophenschutz hat für die Region den Notstand ausgerufen. Chinesische Staatsmedien zeigten Fotos von Menschen, die nach dem Beben aus ihren Häusern flohen und bei winterlichen Temperaturen in Decken gehüllt im Freien ausharrten. Nach Angaben der örtlichen Wetterbehörde soll die Tiefsttemperatur in Jishishan heute minus 10 Grad erreichen.

In den bergigen Regionen im Westen Chinas kommt es immer wieder zu Erdbeben. Allerdings trifft es oft dünn besiedelte Regionen. Das letzte schwere Erdbeben in China mit vielen Toten hatte sich im vergangenen Jahr ereignet, als im Südwesten des Landes mehr als 70 Menschen ums Leben kamen.

