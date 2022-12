Überschwemmungen im Kongo (Samy Ntumba Shambuyi/AP/dpa)

Besonders betroffen war nach Angaben der Behörden die Hauptstadt Kinshasa. In mehreren Stadtteilen wurden demnach Straßen überflutet. Häuser wurden weggespült oder stürzten ein. Rettungskräfte suchen in den Trümern und Schlammassen nach Überlebenden und weiteren Leichen. In der Region hatte es schwere Regenfälle gegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.