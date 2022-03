Die Dschihadistenmiliz IS habe in der Wüste von Palmyra einen Bus attackiert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Der IS bekannte sich zunächst nicht zu dem Angriff. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien gab die Zahl der toten Soldaten mit 15 an. Seit Jahresbeginn seien bereits 61 Soldaten des syrischen Regimes sowie Angehörige von pro-iranischen Milizen durch IS-Kämpfer getötet worden.

Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netz von Informanten vor Ort. Die Angaben der Organisation lassen sich wegen der Bedrohungslage in dem Land von unabhängiger Seite oft kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.