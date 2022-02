In Somalia hat es erneut einen Selbstmordanschlag gegeben. (Deutschlandfunk )

Das somalische Staatsfernsehen berichtet von mindestens 13 Todesopfern und vielen Verletzen. Nach Angaben der Behörden sprengte sich in der Stadt Beledweyne ein Attentäter in einem Restaurant in die Luft. Unter den Toten soll auch mindestens ein Kandidat der laufenden Parlamentswahl sein. Die islamistische Al-Shabab Miliz reklamierte die Tat für sich. Sie kontrolliert Teile Somalias und hatte diesen Monat schon zwei weitere Anschläge verübt.

Somalia befindet sich in einer schweren politischen Krise. Die ohnehin auf fast zwei Monate angesetzte Unterhauswahl wurde im Dezember bis zum 25. Februar verlängert. Erst danach soll ein neuer Präsident bestimmt werden, obwohl die Amtszeit von Staatschef Mohammed offiziell bereits vor gut einem Jahr endete.

