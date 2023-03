Wie die Nationalgarde in Tunis mitteilte, wurden die Leichen aus dem Mittelmeer geborgen. 54 weitere Menschen wurden gerettet. Sie stammten aus Ländern südlich der Sahara und befanden sich auf dem Weg nach Europa, hieß es. In der vergangenen Nacht seien außerdem hunderte weitere Flüchtlinge, die ebenfalls in Booten unterwegs waren, aus Seenot gerettet worden.

Unterdessen berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa, dass binnen eines Tages rund 1.350 Menschen mit Booten aus Nordafrika die Insel Lampedusa erreicht hätten. Sie sollen von der tunesischen Künstenstadt Sfax aus aufgebrochen sein, die knapp 190 Kilometer entfernt liegt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.