Bei Kundgebungen für Demokratie wurden, nach Angaben des Zentralkomitees der sudanesischen Ärzte (CCSD), mehrere Zivilisten von Sicherheitskräften erschossen. (dpa-news / AP / Marwan Ali)

Das teilte das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte in der Hauptstadt Khartum mit. Zahlreiche Demonstranten seien zudem verletzt worden, einige von ihnen befänden sich in kritischem Zustand. Sicherheitskräfte hätten außerdem Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt und wichtige Brücken und Straßen gesperrt, berichtete der Fernsehsender Al-Dschasira. In den sozialen Medien waren Aufnahmen brennender Reifen zu sehen.

Das Militär hatte im Oktober im Sudan die Macht übernommen und die zivile Regierung abgesetzt. Seitdem gibt es Proteste gegen den Putsch.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.