Polizeieinsatz nach Schüssen an Grundschule im texanischen Uvalde (dpa / AP Photo / Dario Lopez-Mills)

In letzten Meldungen ist sogar von 18 getöteten Kindern und drei Erwachsenen die Rede. Diese Zahlen nannte der texanische Senator Gutierrez unter Berufung auf neue Angaben der Polizei. Etliche Personen wurden verletzt. Auch der 18-jährige Schütze soll tot sein. Er wurde möglicherweise von Polizisten erschossen, hieß es. Der örtlichen Polizei zufolge soll er alleine gehandelt haben. Die Tat ereignete sich in der Kleinstadt Uvalde, 135 Kilometer westlich von San Antonio.

Das Weiße Haus in Washington sprach von einem fürchterlichen Ereignis. Präsident Biden kündigt eine Stellungnahme an. Er ordnete an, die Flaggen an öffentlichen Gebäuden zum Zeichen der Trauer auf Halbmast zu setzen.p

