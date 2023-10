Feuer vor einem Wohnhaus in Aschkelon nach einem Raketenangriff, Israel, 7. Oktober 2023. (AFP / Ahmad Gharabli)

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Menschen wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Die Kampfhandlungen dauerten am Abend an rund zwei Dutzend Orten in Israel weiter an. Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes gab es am Abend erneut Raketenalarm.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion Ziele im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 230 Menschen getötet.

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.