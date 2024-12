Missglückte Landung

Viele Tote bei Flugzeugabsturz in Südkorea. (IMAGO / SOPA Images / Kim Jae-Hwan )

Zwei Personen konnten verletzt geborgen werden. Das Unglück ereignete sich auf dem Internationalen Flughafen der südlichen Region Muan. Die Maschine kam von der Landebahn ab, raste in eine Mauer und geriet in Brand. Nach Informationen der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap stammten bis auf zwei Thailänder alle Passagiere aus Südkorea. Die Boeing 737-8AS der Fluglinie "Jeju Air" kam aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Zur Unglücksursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Yonhap berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Vogelschlag - also eine Kollision mit einem oder mehreren Vögeln - zu der Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte. Als Ursache des Unglücks werde "Kontakt zu Vögeln in Verbindung mit ungünstigen Wetterbedingungen vermutet", sagte auch der örtliche Feuerwehrchef Lee Jeong Hyun vor Journalisten.

Alle weiteren Flüge von und nach Muan wurden gestrichen. Der internationale Flughafen, der 2007 eröffnet wurde, liegt in der südwestlichen Provinz Jeolla - knapp 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Seoul. Westliche Fluggesellschaften steuern den Airport nicht an.

Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, ist es das erste tödliche Unglück in der Geschichte der 2005 gegründeten Fluggesellschaft Jeju Air. Dabei handele es sich um eine der größten Billigfluggesellschaften des Landes. 2007 kam ein von Jeju Air betriebenes Flugzeug vom Typ Bombardier mit 74 Passagieren an Bord aufgrund starker Winde auf dem südlichen Flughafen Busan-Gimhae von der Landebahn ab. Damals wurde ein Dutzend Menschen verletzt.

Zweiter Flugzeugabsturz innerhalb weniger Tage

Erst am Mittwoch waren beim Absturz eines aserbaidschanischen Passierflugzeugs in Kasachstan 38 Menschen ums Leben gekommen. Grund war wohl ein versehentlicher Angriff der russischen Luftabwehr.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.