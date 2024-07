Rettungseinsatz beim Brand in einem Hochhaus in der südwestchinesischen Stadt Zigong (XinHua / Uncredited / dpa-bildfunk)

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, brach das Feuer in einem 14-stöckigen Gebäude in der Stadt Zigong in der Provinz Sichuan aus. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Brand in einem Teil des Gebäudes durch Bauarbeiten in einem Kaufhaus ausgelöst worden. Videoaufnahmen zeigten, wie Menschen auf dem Dach auf Rettung warteten. Weiter hieß es, der Einsatz sei inzwischen abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.