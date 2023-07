Bootsunglück

Rettungskräfte und Fischer ziehen ein vor Dakar, Senegal, gekentertes Boot an Land. (AFP / SEYLLOU)

Nach Polizeiangaben wurden die Leichen an einem Strand entdeckt. Rettungskräfte zogen das gekenterte Boot an Land. Zwei Menschen konnten gerettet werden. Unklar ist, wie viele Migranten an Bord des Schiffes waren. Es war in Richtung Kanarische Inseln unterwegs.

Die Migrationsroute über den Atlantik gilt als eine der gefährlichsten. Nach Angaben einer spanischen Hilfsorganisation kamen im ersten Halbjahr dieses Jahres fast 800 Menschen ums Leben oder werden vermisst.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.