Schon im April gab es im Sudan Proteste. Jetzt sind mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. (picture alliance / AP / Marwan Ali)

Die Zusammenstöße seien am Mittwoch in der Provinz Blauer Nil ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur AP. Regierungstruppen seien in die Region geschickt worden. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es dort Konfrontationen zwischen den Volksgruppen der Haussa und der Berta mit zahlreichen Todesopfern gegeben. Hintergrund sind unter anderem Streitigkeiten um Land und um Einfluss. Die südlichen Regionen des Sudan gelten als strukturell benachteiligt. Viele Beobachter betrachten die zunehmende Gewalt auch als Folge des Machtvakuums nach der Absetzung der Übergangsregierung in Khartoum durch das Militär vor etwa einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.