Inzwischen sprechen die Behörden von mehr als 170 Toten. Es gibt zahlreiche Vermisste. In der Provinz Südkivu wurden mehrere Dörfer überflutet. Viele Menschen seien von den Fluten überrascht worden.

In mehreren ostafrikanischen Ländern haben in jüngster Zeit Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Tausende Menschen sind davon betroffen. In Ruanda kamen in dieser Woche fast 130 Menschen ums Leben.

