In dem Bus saßen mehr als 40 Menschen. (AP)

Nach Angaben der Polizei war der Bus in der Provinz Punjab gegen einen am Straßenrand geparkten Van geprallt und in Flammen aufgegangen. Der Van hatte demnach Treibstofffässer geladen.

13 der mehr als 40 Insassen erlitten schwere Verbrennungen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.