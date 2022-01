Der abgebrannte Nachtklub in Sorong, Indonesien. (Str/AP/dpa)

Nach Angaben der Polizei in der Stadt Sorong brach das Feuer aus, nachdem es in dem Gebäude einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben hatte. Ermittler gingen der Frage nach, was den Streit ausgelöst habe und ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.