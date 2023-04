Die schweren Kämpfe im Sudan gehen weiter. (Planet Labs PBC / AP / dpa / Planet Labs PBC)

Über 1.800 Zivilisten und Soldaten wurden zudem verletzt, berichtete der deutsche UNO-Vermittler Perthes per Videokonferenz in New York. In der Hauptstadt Khartum gebe es weiterhin schwere Gefechte um den internationalen Flughafen und das Hauptquartier des Militärs. Auch in der Region Darfur werde gekämpft. In den vergangenen Tagen war der Machtkampf zwischen Einheiten des Militärregimes und der paramilitärischen Miliz RSF eskaliert.

Die Präsidenten von Kenia, Dschibuti und dem Südsudan wollen sich als Vermittler einbringen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres bemühte sich um eine Beruhigung der Lage.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.