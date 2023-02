Trümmer eines eingestürzten Haueses in Diyarbakir im Süden der Türkei. (Uncredited/Depo Photos/AP/dpa)

Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigt. Alleine in der türkischen Provinz Malatya stürzten nach Angaben des örtlichen Gouverneurs etwa 130 Gebäude ein.

Neun türkische und drei syrische Provinzen betroffen

Betroffen sind in der Türkei mindestens neun Provinzen. Innenminister Soylu sagte dem Sender CNN Türk, aus dem ganzen Land würden Rettungsmannschaften zusammengezogen. Er rief die Bevölkerung auf, ihre Mobiltelefone nicht zu nutzen, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden könnten. Fernsehsender zeigten Menschen, die in Trümmern nach Überlebenden suchten. Die Rettungsarbeiten werden teilweise durch Schnee und die winterliche Kälte erschwert. In Syrien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Provinzen betroffen, darunter Aleppo. Zur Lage in diesen Gebieten gibt es bislang kaum Informationen.

Eines der stärksten Beben seit Jahrzehnten

Die Erdstöße hatten eine Stärke von bis zu 7,9; es ist damit eines der stärksten Beben in der Region seit Jahrzehnten. Es gab mehrere schwere Nachbeben. Das Zentrum lag in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep. Die Erschütterungen waren auch im Libanon und auf Zypern zu spüren.

