Bei dem Unglück in der Provinz Guangdong seien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, meldeten staatliche Medien. Retter hätten 30 Menschen ins Krankenhaus gebracht. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.