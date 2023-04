Die Flagge der Demokratischen Republik Kongo. (picture alliance / dpa / Mika Schmidt)

Mehrere Menschen würden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Rettungskräfte suchten in den Schlammassen nach Überlebenden. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück in einem Dorf im Osten des Landes. Dort hätten etwa 25 Mütter mit ihren Kindern in einem Gewässer am Fuße eines Bergs Wäsche gewaschen, als sich der Erdrutsch ereignet habe, hieß es.

