Acht Menschen werden demnach noch vermisst. Der Lawinenabgang hatte sich bereits am Dienstagabend ereignet. Dabei wurde der Ausgang eines Autobahntunnels im Südosten Tibets verschüttet. Die Lawine begrub Menschen in ihren Fahrzeugen unter sich. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.

Lawinenunglücke sind im Himalaya-Gebirge keine Seltenheit. Erst im Oktober kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, als eine Bergsteigerexpedition im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand von einer Lawine erfasst wurde.

