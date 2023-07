In Neu Delhi sind zahlreiche Straßen überschwemmt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kabir Jhangiani)

Von den Monsunregen waren mehrere Bundesstaaten betroffen. In Himachal Pradesh in der Himalaya-Gebirgsregion etwa fiel laut Meteorologen in vielen Bezirken an einem Tag soviel Regen wie sonst in einem Monat. Mehrere Barackenlager wurden weggespült, eine Brücke stürzte ein. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind zahlreiche Straßen überschwemmt. Dort bleiben Schulen heute geschlossen.

Auch in Japan sowie im US-Bundesstaat New York gibt es derzeit einzelne Todesfälle durch Überschwemmungen.

