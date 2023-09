Zyklon verwüstet Region

Allein im Bundestaats Rio Grande do Sul habe es mindestens 21 Tote gegeben, teilte Gouverneur Leite mit. Dies seien so viele wie nie zuvor bei einem Wetterereignis gewesen. Eine weitere Person kam im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina ums Leben.

In Folge des Wirbelsturms stehen ganze Landstriche unter Wasser. Flüsse schwollen innerhalb kurzer Zeit zu reißenden Strömen an und traten über die Ufer. Auch Schulen, Geschäfte und Krankenhäuser wurden überflutet. Tausende Einwohner mussten sich in Sicherheit bringen. Lokalen Medien zufolge wurden die Menschen aufgefordert, auf ihren Hausdächern auf Hilfe zu warten. 66 Städte waren demnach vom Unwetter betroffen. Der brasilianische Präsident Lula kündigte rasche Unterstützung an.

