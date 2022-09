In Saporischschja wurde ein Konvoi von russischem Militär angegriffen. (AP)

28 Personen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Stadt Saporischschja, die nicht vom russischen Militär kontrolliert wird. Rettungskräfte seien im Einsatz. Weiter hieß es, der Konvoi habe gerade die Stadt verlassen wollen, um Menschen aus den russisch besetzten Gebieten zu holen.

Die von Moskau eingesetzte Verwaltung im russisch kontrollierten Teil der Region machte dagegen das ukrainische Militär für den Angriff verantwortlich.

Im Osten des Landes drang die ukrainische Armee offenbar weiter in bislang russisch kontrolliertes Gebiet vor. Der Moskauer Militärblog "Rybar" berichtete, es sei den ukrainischen Truppen gelungen, russische Einheiten in der strategisch wichtigen Kleinstadt Lyman in der Region Donezk einzukesseln. Außerdem hätten die ukrainischen Streitkräfte Ortschaften in der Nähe zurückerobert. Die Angaben wurden von einem anderen russischen Militärblog bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.