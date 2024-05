Viele Tote nach Schnellstraßen-Einsturz in China (Xinhua News Agency / dpa )

Bei dem Unglück in der Provinz Guangdong sind nach jüngsten Angaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt 18 Autos seien betroffen gewesen. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.