Archivbild von früherer ethnischer Gewalt in Darfur: Ein brennendes Flüchtlingscamp im April 2021. (dpa /ap)

Nach Berichten örtlicher Hilfsorganisationen kam es zu Gewalt zwischen arabischen und schwarzafrikanischen Stammesgruppen. Etwa 50 Häuser wurden demnach geplündert und niedergebrannt; rund 20.000 Menschen mussten fliehen. Die sudanesischen Behörden verhängten eine nächtliche Ausgangssperre und den Ausnahmezustand für die Provinz. Seitdem soll sich die Lage beruhigt haben.

In Darfur, das in etwa so groß wie Frankreich ist, gibt es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stämmen. Oft geht es um Gebietsansprüche und den Zugang zu Wasser.

