Schwere Überschwemmungen auf den Philippinen. (AFP/HANDOUT/Angelica Villarta)

Weitere würden nach den starken Regenfällen über Weihnachten noch vermisst, teilte die Behörde für Katastrophenschutz mit. Mehr als 80.000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen und seien in Notunterkünften untergekommen. Einige Gebiete seien noch immer ohne Strom und Wasser. Besonders betroffen ist der Norden der Insel Mindanao.

Auch in Teilen der arabischen Welt haben schwere Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. In Jordanien mussten Medienberichten zufolge wegen Sturzfluten Hunderte Touristen aus der Felsenstadt Petra in Sicherheit gebracht werden. Die Rettungsorganisation Weißhelme meldete Starkregen in Flüchtlingslagern im Norden Syriens. Auch in Saudi-Arabien wird in den nächsten Tagen mit Überschwemmungen gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.